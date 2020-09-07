Франция бьет рекорды по числу заражений коронавирусом

В Европе продолжает расти заболеваемость коронавирусом. В ряде стран ситуация ухудшилась очень сильно, хотя роста смертности почти нет.

Во Франции на днях был поставлен антирекорд - 9 тыс. новых заражений за сутки. Такого не было даже в марте-апреле, когда в сутки заражалось не более 5 тыс. Скользящее среднее за неделю тоже быстро растет. Если с середины мая до середины июля было около 500 заражений в сутки, то сейчас приближается к 7 тыс. Пока, правда, это не сказывается на числе смертей: весной в пиковые дни умирало более 1 тыс. в день, сейчас число смертей не превышает 20 человек в сутки.

Тем не менее, в Париже вновь введено обязательное ношение масок. Десятки школ в стране уже закрылись на карантин - пока двухнедельный.

При этом закрываться Франция не будет, как не будет и нового карантина, заявил президент Эммануэль Макрон. Это слишком сильно бьет по экономике.

В других странах Европы заболеваемость тоже растет, но меньше. В Испании в конце августа число заражений почти достигло показателей конца марта, но затем пошло на спад. Там тоже, несмотря на большой рост заболеваемости, это почти на отражается на числе смертей. Если весной на пике от коронавируса умирало по 800-900 человек в день, то сегодня лишь 40-50. Но в стране снова введены ограничительные меры. Например, в Мадриде запретили собираться в помещениях более десяти человек. Однако тотального карантина также вводить не собираются.

В Италии рост заболеваемости заметный, но пока это в 4 раза меньше, чем весной на пике, а суточное число смертей не превышает 10 против 700-800 на пике. Очень схожая ситуация в Германии и Великобритании.

В целом крупнейшие страны Европы, несмотря на большой рост заболеваемости, почти "не замечают" его ростом смертности от инфекции.

Однако президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен призывает выработать единые правила ограничения передвижения внутри ЕС. Так, может быть введен общий для всех стран ЕС цветовой код по уровню риска. Европейский центр профилактики и контроля заболеваемости еженедельно будет выпускать обновленную карту таких зон на основе информации от национальных правительств. В зависимости от эпидемиологической ситуации страны и регионы будут помечать зеленым, оранжевым или красным цветом. Кроме того, будет расширена практика тестирования и изоляции тех, кто посещал "красные зоны".