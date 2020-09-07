КХЛ признала вратаря "Автомобилиста" лучшим игроком начала чемпионата

Комиссия по определению лучших игроков чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов первой недели турнира в четырех номинациях. Лучшим вратарем был признан голкипер "Автомобилиста" Якуб Коварж.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, Коварж помог "Автомобилисту" одержать победы в обоих стартовых матчах чемпионата, одну из них, против "Спартака", он отстоял "на ноль". По его воротам нанесено 63 броска (в среднем за игру 31,5), из которых он отразил 98,41%, что является лучшим результатом недели.

Коэффициент надежности Якуба (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 0,50. Сухая серия вратаря "Автомобилиста" продолжается и составляет на данный момент 96 минут 2 секунды, что также является лучшим результатом недели.

Напомним, на прошлой неделе состоялась пресс-конференция директора екатеринбургского клуба Максима Рябкова и главного тренера команды Билла Питерса. На ней были озвучены задачи "Автомобилиста" на предстоящий сезон.