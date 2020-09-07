Курс евро превысил 90 рублей - впервые с февраля 2016 года

Евро и доллар активно растут на Московской бирже 7 сентября днем.

Как свидетельствуют данные торгов, курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 12 февраля 2016 года.

Доллар поднимался до 76,17 рубля - максимум с 22 апреля.

Российский рубль и биржевые индексы ускорили свое падение на прошлой неделе, после сообщений об отравлении Алексея Навального ядом из группы "Новичок". Как сообщалось, Евросоюз может ввести антироссийские санкции из-за отравления оппозиционера.