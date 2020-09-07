На Южном Урале виновника ДТП, в котором погибли два человека, приговорили к 2,5 годам в колонии

На Южном Урале жителя Белгородской области приговорили к 2,5 годам в колонии-поселении за ДТП, в котором погибли два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

ДТП произошло 2 августа прошлого года на перекрестке автодорог "Кундравы, Варламово" и "Чебаркуль, Уйское, Магнитогорск". Водитель KIA СEED не предоставил преимущество для движения автомобилю HONDA STREAM, совершил выезд на полосу движения автомобиля и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля HONDA скончались на месте происшествия, другому пассажиру иномарки причинен тяжкий вред здоровью.

По решению суда виновник аварии проведет в колонии-поселении 2,5 года. Также ему запрещено заниматься управлением транспортными средствами сроком на 2 года 10 месяцев.