07 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале виновника ДТП, в котором погибли два человека, приговорили к 2,5 годам в колонии

На Южном Урале жителя Белгородской области приговорили к 2,5 годам в колонии-поселении за ДТП, в котором погибли два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

ДТП произошло 2 августа прошлого года на перекрестке автодорог "Кундравы, Варламово" и "Чебаркуль, Уйское, Магнитогорск". Водитель KIA СEED не предоставил преимущество для движения автомобилю HONDA STREAM, совершил выезд на полосу движения автомобиля и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля HONDA скончались на месте происшествия, другому пассажиру иномарки причинен тяжкий вред здоровью.

По решению суда виновник аварии проведет в колонии-поселении 2,5 года. Также ему запрещено заниматься управлением транспортными средствами сроком на 2 года 10 месяцев.

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На Южном Урале виновника ДТП, в котором погибли два человека, приговорили к 2,5 годам в колонии

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Теги: ДТП, суд, приговор, колония,



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