07 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
Донбасс, Украина, ВСУ, войска (2017) | Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

ДНР перенесла на 9 сентября уничтожение украинских позиций под Горловкой

Глава ДНР Денис Пушилин издал приказ об отсрочке операции по уничтожению украинских укреплений у поселка Шумы под Горловкой. Она перенесена на 9 сентября.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Пушилин принял решение уничтожить украинские позиции, незаконно возведенные в нарушение дополнительных мер по усилению бессрочного режима прекращения огня. Он призвал украинскую сторону вывести оттуда своих боевиков во избежание жертв.

Первоначально нанесение удара планировалось на утро 7 сентября, но замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в последние дни у поселка Шумы "замечена определенная активность со стороны украинских вооруженных формирований". Сейчас невозможно определить, направлены ли эти действия на демонтаж незаконно сооруженных позиций или же на еще большее их укрепление, поскольку на контакт украинская сторона демонстративно не идет (Пушилин призвал ВСУ предоставить ему письменный акт о демонтаже позиций).

"Было принято решение продолжить наблюдение за ситуацией и перенести начало операции по устранению украинских укреплений на 10.00 9 сентября 2020 года", - заявил Басурин.

На днях украинское командование заявило, что эти обвинения безосновательны. И провокационно заявило, что "в случае применения огневого воздействия вооруженными формированиями Российской Федерации по территории Украины" ВСУ дадут военный ответ "всеми имеющимися силами и средствами".

Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым в связи с эскалацией ситуации в Донбассе.

Как пишет украинское издание "Страна", вчера всех боевиков украинское командование уже вывело с позиций, а траншеи закапываются. Но подтянуло к указанному участку артиллерию.

Крах "перемирия", если он произойдет, более невыгоден Украине, поскольку сильно ударит по репутации президента-"миротворца" Владимира Зеленского и рейтингу "Слуги народа" накануне местных выборов. Ведь именно для для победы правящей партии на этих выборах и был затеян новый "виток миролюбия" со стороны Украины.

Поэтому Украина более заинтересована в том, чтобы ДНР не нанесла удар. Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук вчера сделал достаточно примирительное заявление, что "мы очень ценим режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, достигнутый 27 июля".

"Именно поэтому мы постоянно следим за тем, как выполняются договоренности, и нам важно, чтобы Нормандский процесс как можно скорее дал результат. Украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия в Донбассе", - заявил Кравчук.

А офис украинского президента сообщил, что "отдельные провокации со стороны ОРДЛО не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса, то есть украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия в Донбассе".

Пока наиболее вероятным развитием событий является то, что конфликт будет замят - слишком не заинтересована сейчас Украина в обострении ситуации. Местные выборы намечена только на 25 октября. Поэтому в ближайшие полтора месяца "перемирие" в Донбассе вряд ли будет сорвано.

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ДНР перенесла на 9 сентября уничтожение украинских позиций под Горловкой

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Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ВСУ, Денис Пушилин



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Ранее 05.09.2020 12:03 Мск Пушилин призвал нанести удар по украинским позициям в районе поселка Шумы

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