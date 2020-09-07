Песков назвал абсурдной идею о создании "списка Навального"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдной предложение обозревателя New York Times Брета Стивенса о том, чтобы власти США создали "список Навального" по аналогии со "списком Магнитского".

"Нужно все-таки трезво оценивать ситуацию", - цитирует "Интерфакс" Пескова.

Отмечалось, что эту идею поддержал основатель фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер, на что представитель Кремля заявил, что было бы странно, если бы тот, находясь в розыске у России, "не солидаризировался с такими абсурдными предложениями".

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ожидает от Москвы действий в связи с инцидентом с Алексеем Навальным в "ближайшие дни". В противном случае Берлин обсудит с партнерами ответные меры, пообещал он.

По словам Мааса, есть много указаний тому, что за ситуацией с Навальным стоит Россия. Он также объяснил задержку с передачей данных о состоянии Навального.