В Нижневартовске неизвестный напал на банк "Открытие" и угрожал всех взорвать

В столице Самотлора сотрудники полиции задержали злоумышленника, попытавшегося ограбить отделение банка "Открытие", передаёт корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, налётчик вошёл в отделение и под угрозой взрыва потребовал деньги. Вскоре его "взяли".

"48-летний злоумышленник задержан, доставлен в отдел полиции, провозится проверка. Пострадавших нет. Сотрудники банка вовремя нажали кнопку тревожной сигнализации. Ничего опасного при нападавшем не обнаружили", - рассказала Накануне.RU глава пресс-службы окружного УМВД Ольга Абмайкина.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, почти год назад было совершено нападение на отделение "Открытия" в Тюмени. В 9.50 17 сентября 2019 г. областным силовикам сообщили, что неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, украл деньги из отделения банка, расположенного на улице Щербакова. Было похищено 1,2 млн руб., принадлежащие банку, эти деньги застрахованы. 20 сентября того же года 30-летнего подозреваемого задержали и арестовали. Согласно приговору суда, он получил восемь лет колонии строгого режима. С учётом частичного возмещения вреда, он должен будет вернуть 1 млн 60 тыс. руб.