Отлучить отца Сергия от церкви не удалось - он опять не пришел на суд

Схимонах Сергий вновь не явился на суд, как проигнорировал он и все предыдущие разбирательства мирских и церковных судов по своей персоне.

Сегодня епархиальный суд пытался рассмотреть вопрос отлучения бывшего схиигумена от церкви. Заседание перенесено на ближайшую среду, и будет вновь перенесено, если опальный монах не явится. Далее церковный суд будет принимать решение без него.

Клирики, поддерживающие отца Сергия, будут отлучены от церкви, если правящий архиерей утвердит это решение суда епархии. Речь идет о восьми священниках и дьяконах.

Представитель информационного отдела епархии отец Максим Миняйло, комментируя для СМИ процесс, отметил, что в богослужениях отца Сергия, которые он продолжает проводить в монастыре, нет священного таинства, поскольку он отлучен от сана и лишен права проводить службы.

Напомним, ранее бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской схиигумен Сергий выступил против ограничительных мер во время пандемии коронавируса: закрытия храмов и запрета на их посещение. Кроме того, он делал заявления против "путинской коалиции". После этого в Екатеринбургской епархии решили отречься от одиозного схиигумена, запретили его в служении и назначили церковный суд, который пришлось переносить несколько раз. Сергия уже осудили и мирским судом - за фейки о коронавирусе наложен штраф в 90 тыс. руб. и еще на 18 тыс. за "экстремистские проповеди". Схимонах продолжает оставаться в Среднеуральском женском монастыре, где даже провел альтернативный крестный ход.