В Свердловской области прошло досрочное голосование в труднодоступных территориях

В Свердловской области состоялось досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу №16.

Как сообщили Накануне.RU в региональной избирательной комиссии, голосование отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещений для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено, проходило всего три дня и завершилось в воскресенье. Проголосовали все 10 населенных пунктов, включенных в перечень, в Ивдельском и Карпинском районах: явка составила 58,2%.

"Всего в этих поселках зарегистрировано 237 жителей. Проголосовали 138 из них: 111 человек в Ивдельском городском округе и 27 – в Карпинске. К сожалению, во многих поселениях люди прописаны лишь номинально, а по факту проживают в других местах, так или иначе, возможность проголосовать была предоставлена всем имеющим такое право гражданам", - заверил председатель избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

Напомним, в Единый день голосования 13 сентября на Среднем Урале пройдут 11 избирательных кампаний. Самые крупные – дополнительные выборы депутата заксобрания по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу №16 и очередные выборы думы Махневского.