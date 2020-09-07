Кремль: Визит Лукашенко в Москву состоится в ближайшие дни

В Кремле заявили, что визит президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится в ближайшие дни, но не 13 сентября.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это неверная дата.

При этом он отметил, что подготовка визита президента Белоруссии находится "в активной стадии", передает "Интерфакс".

Напомним, ранее Александр Лукашенко и Владимир Путин во время телефонного разговора договорились, что президент Белоруссии приедет в Москву в ближайшее время.

Перед этим Путин сделал заявление о силовом резерве, который сформирован в России на случай обострения ситуации в соседнем государстве.