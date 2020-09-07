07 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
памятник статуэтка петр и феврония муромские (2009) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге пройдет Неделя семьи

С 7 по 13 сентября в Екатеринбурге пройдет Неделя семьи "Скрепа", приуроченная к празднику русских святых Петра и Февронии - покровителей семьи, любви и верности, который в этом году будет праздноваться 13 сентября. Организатором мероприятия выступил Фонд святой Екатерины при поддержке Екатеринбургской митрополии и администрации города Екатеринбурга.

Отметим, что Фонд святой Екатерины традиционно проводит общегородской праздник День семьи в июле. Однако, в этом году его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. И вот сейчас, немного в другом формате, но этот праздник состоится.

"Наша цель - напомнить друг другу, что за рутиной будней мы часто забываем о том, что в нашей жизни главным являются семья, дети, родители, близкие. Ведь именно из семьи мы черпаем силы, именно семья позволяет нам не только сохранить традиции, но и дает возможность уверено смотреть в будущее", - подчеркнул директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Инклюзивная площадка для детей в ЦПКиО(2019)|Фото: Накануне.RU

Неделя стартует 7 сентября с большого спортивного праздника, в рамках которого гостей ждут спортивная площадка, где дети и родители смогут сдать нормы ГТО и стать зрителями соревнований по Силовому экстриму и Русскому силомеру. Уральская федерация армреслинга проведет открытые тренировки. Своим искусством зрителей порадуют коллективы "Солнцеворот" и "Море гор".

Всю неделю на площадке будут работать лекторий, зона сдачи норм ГТО, творческие мастер-классы.

Так, например, 8 сентября Александр Невеев выступит с лекцией "Опасности сети: онлайн-угрозы для детей и подростков". А 10 сентября в рамках Лектория развернет свою работу "Школа блогеров", в рамках которой родителям расскажут о социальных сетях и научат основным навыкам ведения Блогов. Также будет работать ярмарка дополнительного образования – на площадке которой состоится презентация различных кружков, секций, лингвистических школ и т.д.

12 сентября в рамках "Недели семьи" пройдет Большой спортивный праздник, который начнется c общегородской зарядки и продолжится масштабным Семейным забегом. В этот день на главной площадке праздника, Плотинке, будут выступать творческие коллективы города.

Максимально насыщенным будет последний день "Недели". В этот день на Плотинке будут выступать лучшие местные творческие коллективы, работающие в самых разных жанрах. Завершит праздник грандиозный концерт прославленной рок-семьи — певицы Ольги Кормухиной и лидера группы "Парка Горького" Алексея Белова.

Всю неделю будет работать сувенирный фестиваль.

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В Екатеринбурге пройдет Неделя семьи

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Теги: Неделя семьи, Фонд святой Екатерины



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