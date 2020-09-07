Олег Кувшинников ознакомился с работой Центра информации и аналитики региона

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников ознакомился с работой Центра информации и аналитики региона, который создан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина. Центр призван сделать жизнь на Вологодчине комфортнее.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в структуре регионального ЦИАР будет два крупных блока. Первый – это Ситуационный центр, который объединит вопросы социально-экономического развития, комплексной безопасности, контроля оперативной ситуации.

"Ситуационный центр будет включать в себя в основном аналитические материалы. Его работа коснется всех сфер жизни: социально-экономического и общественно-политического развития, общественной безопасности, реагирование на чрезвычайные ситуации. В зоне внимания Центра вся жизнь региона – от крупных аварий на объектах инфраструктуры до контроля за объектами Градсоветов. В ближайшей перспективе на базе Ситуационного центра будет осуществляться и прогнозирование процессов, происходящих в регионе", — рассказала руководитель администрации губернатора Вологодской области Инна Синягина.

Второй блок – это Центр управления регионом, или ЦУР. Задача ЦУРа – качественная работа с обращениями жителей региона, получение обратной связи, выявление проблемных точек и их устранение.

Через Call-центр, платформу обратной связи (Госуслуги), Инцидент-менеджмент (социальные сети), приёмную Губернатора и обращения граждан в органы власти волнующие вологжан вопросы будут стекаться в Центр управления регионом.

"Больше всего обращений граждан поступает через Инцидент-менеджмент. За август мы получили более 11 тысяч обращений в социальных сетях. Мы оперативно получаем информацию и с органами власти и муниципалитетами отрабатываем эти вопросы", — рассказала начальник Управления информационной политики Вологодской области Дарья Богданова.

Уже создана тепловая карта проблематики, за счёт которой сформируется топ-10 вопросов, наиболее волнующих жителей региона.

"Мы можем анализировать и видеть всю проблематику на основе выявленных в публичном пространстве инцидентов. Если человек рассказал о какой-то проблеме, то система автоматически берет её в работу и отображает на тепловой карте. На сегодняшний день мы видим, что рейтинг проблем возглавляют вопросы качества дорог, благоустройства и образования. Также мы можем отдельно посмотреть проблематику по районам области и узнать, в чем конкретно заключается проблема и следить за статусом ее решения", — рассказал руководитель Центра информации и аналитики региона Вологодской области Алексей Иванов.

Создание Центра решает множество задач, ключевая из которых – оперативное получение достоверной информации. Это позволит повысить качество и скорость принятия решений. А значит – своевременно видеть все возникающие проблемы, ускорить реагирование на чрезвычайные ситуации, сделать жизнь в регионе комфортнее.

"Сегодня я посмотрел, как начинает свою работу ЦИАР, познакомился с комплексом программно-аппаратных средств, в которых сейчас работают наши специалисты. Главные платформы проекта – это Инцидент-менеджмент, Портал обратной связи (Госуслуги), колл-центр и мобильная приемная губернатора. Благодаря этим системам органы государственной власти будут в постоянном диалоге с жителями, а анализ поступающих от граждан сообщений позволит нам более качественно планировать текущие дела и всегда быть в курсе той проблематики, что беспокоит жителей Вологодской области. Власть должна реагировать на вопросы населения и работать в непрерывной связке с людьми, где бы они ни находились: в городе, на селе или даже в самых отдалённых деревнях", — сказал глава региона Олег Кувшинников.

Подобные центры создаются во всех регионах. Среди наиболее эффективных примеров можно назвать опыт Московской области. С помощью уникальных информационных систем в круглосуточном режиме производится сбор и анализ данных во всех сферах жизнедеятельности Подмосковья. Сотрудники штаба получают данные от портала "Добродел", горячих линий губернатора, профильных ведомств, муниципалитетов и отраслевых систем.