В Южно-Уральском аграрном университете назначен ректор

Ректором Южно-Уральского государственного аграрного университета назначена Светлана Черепухина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза.

Приказ о назначении подписала заместитель министра сельского хозяйства РФ Ольга Гатагова.

Ранее Светлана Черепухина работала в должности проректора по финансово-экономической деятельности ЮУГАУ. В июне 2019 года после отставки Виктора Литовченко с должности ректора она была назначена исполняющим обязанности руководителя вуза.