"Хотел убить четверых в качестве возмездия". Мать убитой девушки - об "уктусском маньяке"

Стали известны новые подробности убийства девушек Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой на Уктусе в августе 2018 года.

Мама одной из убитых рассказала Накануне.RU детали расправы. Алина Солтанова узнала об этом от следователей.

"Сначала выстрелил в Наташу, потом в Ксюшу. Он подошел к Ксюше и шесть секунд отсчитал — и, когда рука у нее опустилась и коробка сползла, выстрелил. То есть он сделал контрольный выстрел, а Наташа, когда он оттаскивал ее, подала признаки жизни, и он еще два раза выстрелил в нее", - говорит Солтанова.

Несчастная Ксения во время выстрелов пыталась закрыться коробкой от пиццы.

"Он стрелял в мою дочь и она будто бы закрылась коробкой от пиццы и потом он отметил, что выстрелил только тогда, когда она убрала руку от пластиковой коробки", - добавила убитая горем женщина.

Также потерпевшая опровергла то, что девушки в течение 40 минут говорили с Александровым перед убийством.

По материалам дела, Александров говорит, что хотел убить четырех жертв.

"Он написал в показаниях, что хотел убить четырех. У него такая программа возмездия. Я считаю, что он специально придумал этот ход. Не верю во все это. Думаю, что он заранее продумал все это, как многоходовочку, что, якобы, его в детстве кто-то обижал. На самом деле, я считаю, что все это является выдуманным. Он заранее спланировал весь сценарий" , - поделилась с Накануне.RU собеседница.

Также мама девушки не видит ничего странного в том, что пропал ствол от ружья.

"Ствол пропал, потому что он его спрятал. На перчатках, выкинутых маньяком, нет ДНК, потому что они пролежали почти два года в земле. Как думаете, за такое время там могло остаться что-то?" - заключила она.