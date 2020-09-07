Глава Нижневартовска проверил, как в городе строят скверы и спортплощадки

Глава Нижневартовска Василий Тихонов и заместитель председателя гордумы Сергей Землянкин в рамках рабочей поездки проверили, как в городе строят и ремонтируют спортивные площадки и скверы. О выполненных работах рассказали заместитель главы города, директор департамента строительства Виктор Ситников и представители подрядных организаций, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Новая спортивная площадка появилась на месте старого хоккейного корта рядом со школой №8. Модернизация выполнена в рамках муниципальной программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-30 гг.". На объекте установлена новая хоккейная "коробка" размером 40х20 м с бесшовным резиновым покрытием, смонтированы баскетбольные кольца и футбольные ворота, обновлено освещение. Также на новой спортивной площадке обустроена гимнастическая зона. Общая стоимость работ – 4,7 млн руб.

"В городе недостаточно спортивных площадок для удовлетворения потребностей наших детей. Василий Тихонов поручил нашему департаменту заняться реконструкцией уже существующих и созданием новых мест для занятий спортом. При реконструкции спортплощадок мы стремимся к многофункциональности. Площадка в третьем микрорайоне летом будет использоваться для игры в футбол и баскетбол. Зимой здесь будет залит каток и начнет работать пункт проката коньков", - сказала замглавы города, директор департамента по социальной политики Ирина Воликовская.

Установка и модернизация спортивных площадок в микрорайонах города позволит создать условия для систематических занятий спортом, качественно улучшить организацию активного досуга детей, подростков и молодёжи по месту жительства, а также даст возможность привлечь население города к здоровому образу жизни. Еще один объект благоустройства, который посетил Василий Тихонов – сквер Матери. Новая зона отдыха расположена на пересечении улиц Омской и Мусы Джалиля.

Сквер станет итогом совместной работы четырёх строительных предприятий, работающих в Нижневартовске, и администрации города. "Северавтодор", "ВОРТ", "Городское освещение" и завод "Прессплиткам" обязались взять на себя все расходы по закупке материалов и обустройству территории.

"Сейчас подрядчики подготовили основу будущего благоустройства: разбили дорожки, уложили плитку, провели электрические кабели и установили опоры освещения. Максимальное число деревьев, которые уже есть на территории сквера сохранены", - сказал заместитель главы города, директор департамента строительства Виктор Ситников.

В ходе рабочих поездок Тихонов неоднократно подчеркивал, что сквер должен войти в число современных мест отдыха жителей, которые хотят видеть город ухоженным и благоустроенным. В скором времени начнется дополнительное озеленение сквера. Об этом рассказал заместитель главы города Николай Лукаш.

"Сквер Матери – отличный пример плодотворного сотрудничества муниципальных властей и частного бизнеса. Строительные работы здесь завершены. Дальнейшую судьбу сквера должны определять те, для кого всё это сделано, – жители города. В скором времени мы обратимся к ним, чтобы понять, каким они хотят видеть наполнение этого места", - сказал Тихонов.