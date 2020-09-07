Продажа части импортного алкоголя оказалась под угрозой из-за требований закона о виноделии

В России магазины начали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме части продукции из-за нового закона о виноделии, сообщает РБК.

Новая норма требует указывать на этикетке место происхождения и год урожая винограда, однако технологии изготовления не всегда позволяют это сделать.

В группе Simple, одном из крупнейших поставщиков, подтвердили проблему. Отмечается, что основные сложности связаны с винами, но и коньяки не стали исключением.

С отказами в поставках продукции столкнулся, в частности, Ереванский коньячный завод - производитель коньяка "Арарат".

В конце прошлого года российские производители шампанского заявили о возможном сокращении поставок отечественного напитка из-за закона о виноделии, который запрещает использование импортных виноматериалов и устанавливает правила выкладки продукции в магазинах.

По словам экспертов, запрет зарубежных виноматериалов сократит производство игристого вина в два-три раза.