07 Сентября 2020
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Общество В России
вино, бутылки (2015) | Фото: vinedosanmiguel.com.mx

Продажа части импортного алкоголя оказалась под угрозой из-за требований закона о виноделии

В России магазины начали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме части продукции из-за нового закона о виноделии, сообщает РБК.

Новая норма требует указывать на этикетке место происхождения и год урожая винограда, однако технологии изготовления не всегда позволяют это сделать.

В группе Simple, одном из крупнейших поставщиков, подтвердили проблему. Отмечается, что основные сложности связаны с винами, но и коньяки не стали исключением.

С отказами в поставках продукции столкнулся, в частности, Ереванский коньячный завод - производитель коньяка "Арарат".

В конце прошлого года российские производители шампанского заявили о возможном сокращении поставок отечественного напитка из-за закона о виноделии, который запрещает использование импортных виноматериалов и устанавливает правила выкладки продукции в магазинах.

По словам экспертов, запрет зарубежных виноматериалов сократит производство игристого вина в два-три раза.

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Продажа части импортного алкоголя оказалась под угрозой из-за требований закона о виноделии

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Теги: импортный алкоголь, закон о виноделии



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