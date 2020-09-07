Отопительный сезон в Екатеринбурге начнется в середине сентября

В понедельник, 7 сентября, глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел расширенное аппаратное совещание. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на нем он обозначил основные направления работы служб города на ближайшую перспективу.

В частности, своему заместителю по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимиру Гейко Высокинский дал четкое указание - обеспечить бесперебойную работу объектов социальной сферы и жилищного фонда в зимний период. По поручению градоначальника, отопительный сезон в детских садах, школах и больницах начнется уже в середине сентября.

"Также мы предоставим возможность со следующей недели запустить тепло и в жилые дома", - добавил глава Екатеринбурга.

Мэр напомнил о личной ответственности руководителей служб и ведомств за выполнение поставленных задач.

Напомним, ранее главам свердловских муниципалитетов было рекомендовано начать отопительный сезон, не дожидаясь устойчивых холодов.