07 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Александр Высокинский в трамвае (2018) | Фото: Накануне.RU

Отопительный сезон в Екатеринбурге начнется в середине сентября

В понедельник, 7 сентября, глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел расширенное аппаратное совещание. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на нем он обозначил основные направления работы служб города на ближайшую перспективу.
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В частности, своему заместителю по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимиру Гейко Высокинский дал четкое указание - обеспечить бесперебойную работу объектов социальной сферы и жилищного фонда в зимний период. По поручению градоначальника, отопительный сезон в детских садах, школах и больницах начнется уже в середине сентября.

"Также мы предоставим возможность со следующей недели запустить тепло и в жилые дома", - добавил глава Екатеринбурга.

Мэр напомнил о личной ответственности руководителей служб и ведомств за выполнение поставленных задач.

Напомним, ранее главам свердловских муниципалитетов было рекомендовано начать отопительный сезон, не дожидаясь устойчивых холодов.

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Отопительный сезон в Екатеринбурге начнется в середине сентября

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Теги: отопление, сезон, Высокинский, Екатеринбург



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