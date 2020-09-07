В Челябинской области за сутки у 69 человек выявили коронавирус

В Челябинской области снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией. За сутки в регионе было подтверждено 69 случаев COVID-19, три человека скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 14 тыс. 920 человек.

В настоящий момент в регионе 2 тыс. 620 заболевших. За сутки выписаны 7 человек, всего в регионе выздоровели 11 тыс. 862 пациента.

За прошедшие сутки умерло три человека. Это мужчины 80 и 91 года и женщина 63 лет. У них были хронические заболевания, коронавирус стал сопутствующим заболеванием.