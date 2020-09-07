07 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

Жительница Свердловской области получила срок за гибель годовалой дочери под колесами поезда

Жительница Свердловской области приговорена к лишению свободы за причинение смерти по неосторожности своему ребенку.

Напомним, все случилось утром 6 июня этого года: пьяная женщина со своей годовалой дочерью в детской коляске переходила через железнодорожные пути в не оборудованном для этого месте и перед близко идущим грузовым поездом. В итоге произошло столкновение локомотива с коляской, в которой находился ребенок.

Девочка получила травмы, от которых скончалась на месте. В отношении 31-летней матери было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, суд вынес ей приговор. С учетом полного признания вины женщине назначен один год лишения свободы. Отбывать срок она будет в колонии-поселении.

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Жительница Свердловской области получила срок за гибель годовалой дочери под колесами поезда

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Теги: поезд, ребенок, суд, приговор



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