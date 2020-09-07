СМИ сообщили о похищении Колесниковой в центре Минска

Издание TUT.by сообщило, что в центре Минска похищена неизвестными член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова.

Милиция проверяет данную информацию, передает РИА Новости.

В начале сентября Колесникова вместе с членами штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико объявила о создании политической партии "Вместе". Белоруссия находится в "политическом и социально-экономическом кризисе, и мы вместе знаем, как из этого кризиса выйти", отметила она.