В Тюменской области в 10 очагах птичьего гриппа уничтожат его носителей

10 очагов птичьего гриппа зафиксировано в Тюменской области. Находящихся в них птиц уничтожат, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе по профилактике коронавируса

"Вспышки заражения домашних птиц от диких зафиксированы в девяти населенных пунктах Абатского, Сладковского, Казанского и Бердюжского районов. Переносчиком инфекции являются водоплавающие перелетные птицы", – сказал начальник областного управления ветеринарии Вадим Шульц.

Непосредственно в очагах вся домашняя птица будет уничтожена, территории продезинфицируют. В других населенных пунктах указанных районов птицам поставят прививки. Сейчас обсуждается перенос охоты в этих районах на более поздние сроки.

В ликвидации очагов птичьего гриппа участвуют специалисты ветеринарной службы, УМВД и администрации муниципалитетов. Медики следят за состоянием здоровья владельцев больной птицы и людей, проживающих в зоне заражения.