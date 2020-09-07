07 Сентября 2020
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Бабушка в медицинской маске (2020) | Фото: Накануне.RU

Разработчик российской вакцины от коронавируса дал прогноз по окончанию пандемии

Россия может справиться с коронавирусом к лету следующего года, сообщил директор Института имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.

"Я на это надеюсь, если все пойдет по плану", - сказал Гинцбург в интервью газете "Известия". По его словам, за это время удастся привить большинство населения страны.

За 12 месяцев можно произвести 80 млн доз вакцины, отметил директор института. Вакцинация большей части населения России позволит, по его словам, прекратить неконтролируемое распространение вируса в стране.

Ранее академик РАН, советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил, что эпидемия коронавируса точно не закончится до конца 2020 года. По его словам, об этом говорит прирост заболеваемости в мире.

Другой академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев считает, что вернуться к привычному образу жизни удастся лишь к лету 2021 года.

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Разработчик российской вакцины от коронавируса дал прогноз по окончанию пандемии

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Теги: Александр Гинцбург, пандемия, коронавирус



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