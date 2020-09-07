07 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
дорога, полоса для общественного транспорта, Челябинск (2020) | Фото: ОНФ

Чиновников мэрии Челябинска требуют привлечь к ответственности за состояние дорог

Чиновников челябинской мэрии попросили привлечь к административной ответственности. На этом настаивают активисты южноуральского отделения ОНФ, которые написали обращение в прокуратуру, сообщив о "полном отсутствии контроля со стороны заказчика за качеством содержания и уборки городских улиц".

"Безразличие чиновников мэрии вкупе с халатностью подрядчиков привело к тому, что город зарастает грязью, травой и мусором на обочинах. На крупных улицах с интенсивным движением стерлась разметка, растут риски ДТП из-за ям и колейности", - отмечают в ОНФ.

дорога, Челябинск(2020)|Фото: ОНФ

Как заявили Накануне.RU в пресс-службе ОНФ, активисты настаивают на применении реальных мер реагирования для недобросовестных подрядчиков и для профильных сотрудников администрации, с попустительства которых происходят систематические нарушения.

Так, по мнению активистов, якобы замглавы города Максим Куляшов "покрывает недобросовестных исполнителей, штампуя однотипные формальные ответы-отписки" в ответ на жалобы общественников.

дорога, полоса для общественного транспорта, Челябинск(2020)|Фото: ОНФ

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Чиновников мэрии Челябинска требуют привлечь к ответственности за состояние дорог

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Теги: содержание дорог, ОНФ



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