Чиновников мэрии Челябинска требуют привлечь к ответственности за состояние дорог

Чиновников челябинской мэрии попросили привлечь к административной ответственности. На этом настаивают активисты южноуральского отделения ОНФ, которые написали обращение в прокуратуру, сообщив о "полном отсутствии контроля со стороны заказчика за качеством содержания и уборки городских улиц".

"Безразличие чиновников мэрии вкупе с халатностью подрядчиков привело к тому, что город зарастает грязью, травой и мусором на обочинах. На крупных улицах с интенсивным движением стерлась разметка, растут риски ДТП из-за ям и колейности", - отмечают в ОНФ.

Как заявили Накануне.RU в пресс-службе ОНФ, активисты настаивают на применении реальных мер реагирования для недобросовестных подрядчиков и для профильных сотрудников администрации, с попустительства которых происходят систематические нарушения.

Так, по мнению активистов, якобы замглавы города Максим Куляшов "покрывает недобросовестных исполнителей, штампуя однотипные формальные ответы-отписки" в ответ на жалобы общественников.