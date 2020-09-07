Возможно, коронавирус. В Прикамье министр ЖКХ ушёл на больничный

В Перми на больничный ушёл министр ЖКХ и благоустройства Андрей Кокорев. По данным "Ъ-Прикамье", чиновник мог подхватить коронавирус во время командировки в Москву.

По одной из версий, министр после возвращения из командировки в Москву сдал тест, который показал положительный результат. Исполняющим обязанности министра назначен Артём Балахнин. В пресс-службе министерства Накануне.RU подтвердили, что Кокорев – на больничном, однако каков его срок и связано ли это с коронавирусом, не уточняется.

По данным оперштаба, за сутки коронавирус подтвердился у 56 инфицированных (всего – у 8 тыс. 275).