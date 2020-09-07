07 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
Александр Журавлев, депутат заксобрания Челябинской области (2020) | Фото: zs74.ru

Александр Журавлев: На Южном Урале реализуются инициативы президента Владимира Путина

Председатель комитета заксобрания Челябинской области по социальной политике Александр Журавлев ответил на вопросы "Экспертного клуба – Челябинск". Говоря о работе шестого созыва регионального парламента, он рассказал о том, как реализуется в Челябинской области государственная программа "Социальная поддержка граждан".

"В Челябинской области средства областного и федерального бюджетов, которые выделяются на программу социальной поддержки населения, осваиваются в полном объеме. Это говорит о выполнении основных мероприятий госпрограммы. Несколько раз в год депутаты комитета Законодательного собрания по социальной политике рассматривают текущие результаты работы органов госвласти по ее выполнению, выявляют проблемы, обсуждают пути их решения. Ставят задачи, благо они у депутатского корпуса всегда есть – работа в округах, а также приемы граждан помогают понять, что еще необходимо сделать: в ближайшее время и в перспективе", - сказал Александр Журавлев, слова которого приводят в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области.

Далее он отметил следующие моменты: "За последние два года значительно усилена государственная поддержка семей с детьми, введены новые виды пособий, реализованы инициативы президента страны Владимира Путина. Действующая система выплат государственных пособий гражданам, имеющим детей, в совокупности с другими гарантиями, формирует поддержку семьи, материнства и детства и обеспечивает прямую материальную помощь в связи с рождением и воспитанием детей. Второе – в отношении пожилых граждан активно развиваются социальные услуги надомного обеспечения, а также сопровождения в трудных жизненных ситуациях. Продолжается работа по созданию приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов. На начало текущего года в регионе действовало 43 приемных семьи, всего же в 2019 году было создано 11 таких семей. Проблем в этой сфере еще много, они возникают в силу тех или иных причин, требуют пристального внимания со стороны органов госвласти. Я бы сказал так: со стороны каждого из нас, необходимо внимание к старшему поколению родных и близких нам людей, одинокому пожилому соседу и просто человеку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации".

шестой всероссийский форум рабочей молодежи, Рабочая молодежь 2018, Владимир Путин(2018)|Фото: Накануне.RU

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Александр Журавлев: На Южном Урале реализуются инициативы президента Владимира Путина

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Теги: Александр Журавлев, Владимир Путин



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