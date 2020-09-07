07 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
Александр Журавлев, депутат заксобрания Челябинской области (2020) | Фото: zs74.ru

Александр Журавлев рассказал о мерах помощи социально незащищенным категориям граждан на Южном Урале

Председатель комитета заксобрания Челябинской области по социальной политике Александр Журавлев ответил на вопросы "Экспертного клуба – Челябинск" о региональных мерах помощи социально незащищенным категориям граждан и прокомментировал ход реализации государственной программы "Социальная поддержка граждан". Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания Южного Урала.

Как отметил Александр Журавлев, одним из самых больших блоков законотворческой деятельности депутатов Законодательного собрания Челябинской области всегда являются законы, направленные на социальную поддержку населения. Здесь областной парламент работает во взаимодействии с губернатором и региональным правительством. Работает оперативно и даже на опережение. Это наглядно показала и эпидемия новой коронавирусной инфекции, когда заседания Законодательного Собрания проходили несколько раз в месяц, столько, сколько требовала текущая ситуация.

Александр Журавлев выделил два направления, по которым в последние годы были приняты ключевые законы: это социальная защита старшего поколения, наших ветеранов, а также предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и семьям с детьми. В ряде случаев вносили изменения в действующее законодательство, но нередко принимали и совершенно новые законы.

Что касается социальной защиты старшего поколения, ветеранов, то здесь обеспечиваются меры социальной поддержки в форме ежемесячных денежных выплат, единовременной материальной помощи, компенсаций, субсидий и социального обеспечения. Меры социальной поддержки в нашем регионе в 2019 году получили более 750 тысяч пожилых жителей, то есть каждый пятый южноуралец. На эти цели выделено почти 10 миллиардов рублей.

Председатель комитета заксобрания по социальной политике подчеркнул, что в 2016 году законодательно была закреплена новая категория получателей мер соцподдержки – дети погибших участников Великой Отечественной войны: "Установили для этой категории южноуральцев ряд мер поддержки, постоянно работаем над их совершенствованием. В 2019 году все дети погибших участников ВОВ начали получать ежемесячное пособие".

9 мая, День Победы, Екатеринбург, ветераны, медали, награды, ордена(2018)|Фото: Накануне.RU

С 1 октября 2019 года по инициативе главы региона Алексея Текслера, в регионе в шесть раз, с 270 до 1600 рублей, был увеличен размер ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла. Эти изменения затронули почти 18 тыс. южноуральцев. Ветеранам и вдовам участников Великой Отечественной войны были увеличены размеры оказания единовременной помощи на ремонт жилья, газификацию.

В 2019 году ветеранам труда Челябинской области, а это, как отметил Александр Журавлев, солидная категория южноуральцев, были проиндексированы ежемесячные денежные выплаты. Принято решение о компенсации расходов на оплату услуг по обращению с ТКО гражданам, работающим и проживающим в сельской местности и рабочих поселках. В регионе установлены и действуют дополнительные меры социальной поддержки по уплате взноса на капитальный ремонт в форме компенсации наиболее незащищенным категориям южноуральцев.

Челябинская область также выполняет все обязательства в отношении предоставления социальных услуг и мер социальной поддержки детям и семьям с детьми. Создана вся необходимая законодательная и нормативная база в этой сфере.

"В целях поддержки семей с детьми и увеличения показателей рождаемости в действующие законы были внесены существенные изменения. Большая работа Законодательным собранием и правительством региона была проведена по расширению направлений использования материнского капитала. С февраля текущего года был увеличен его размер до 100 тысяч рублей – сказал Александр Журавлев. – В регионе установлено ежемесячное пособие при рождении третьего (последующего) ребенка до достижения ребенком трех лет. Также определен порядок и условия назначения с 1 января 2020 г. семьям ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет".

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Александр Журавлев рассказал о мерах помощи социально незащищенным категориям граждан на Южном Урале

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Теги: Александр Журавлев, меры помощи социально незащищенным категориям



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