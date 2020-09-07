07 Сентября 2020
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Общество В России
Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В России за сутки вновь выявили более пяти тысяч новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 5 185 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб.

Больше всего заболевших – в Москве - 690, Петербурге – 196, Московской области – 166, Ростовской области – 151, Нижегородской – 151.

Всего в стране - 1 030 690 заболевших. Также за сутки зафиксирован 51 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончались 17 871 человек.

Из больниц выписано 2 328 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 843 277 человек.

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В России за сутки вновь выявили более пяти тысяч новых случаев COVID-19

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Теги: коронавирус, россия, случаи заражения



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