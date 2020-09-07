07 Сентября 2020
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Происшествия Южный ФО В России
(2006) | Фото: www.mountain.ru

В горах Сочи пропали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва

В горах Сочи ищут группу из 11 туристов, среди которых восемь детей. К поиску привлекли конные отряды и вертолет.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, утром 6 сентября группа вышла из поселка Эсто-Садок к озеру, расположенному в районе Роза Пик, однако обратно туристы не вернулись. Поиски в течение ночи результатов не дали.

В администрации города уточнили, что туристы отправились в поход без разрешительных документов и регистрации в МЧС.

Группа приехала из Твери. По данным экстренных служб региона, дети являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва "Тверь". Им от 9 до 16 лет.

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В горах Сочи пропали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва

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Теги: сочи, дети, туристы



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