В горах Сочи пропали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва

В горах Сочи ищут группу из 11 туристов, среди которых восемь детей. К поиску привлекли конные отряды и вертолет.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, утром 6 сентября группа вышла из поселка Эсто-Садок к озеру, расположенному в районе Роза Пик, однако обратно туристы не вернулись. Поиски в течение ночи результатов не дали.

В администрации города уточнили, что туристы отправились в поход без разрешительных документов и регистрации в МЧС.

Группа приехала из Твери. По данным экстренных служб региона, дети являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва "Тверь". Им от 9 до 16 лет.