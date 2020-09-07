В Свердловской области - 125 новых случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 125 новых случаев коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (63 случая) и других муниципалитетов. На данный момент общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 26 тыс. 163.

Состояние 84 госпитализированных оценивается как тяжелое, 417 - средней тяжести. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Также за сутки на Среднем Урале был выписан 61 человек и зарегистрировано две смерти больных COVID-19. Общее число выписанных достигло 20 тыс. 364, общее число смертельных случаев – 479.

Напомним, недавние исследования Роспотребнадзора показали, что более 12% жителей Свердловской области имеют иммунитет к коронавирусу.