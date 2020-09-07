"Вели себя безобразно": свидетель по делу "уктусского стрелка" - о действиях полиции

В деле жестокого двойного убийства девушек на Уктусе в августе 2018 года появляются все новые повороты. Свидетели выступают с критикой действий полицейских на месте трагедии. Как передает корреспондент Накануне.RU, во время заседания Свердловского областного суда Ринат Гакашев заявил, что полиция ходила по месту ЧП "вольготно, не занимаясь своей работой".

По словам свидетеля, в тот день он вместе со своей девушкой собирал в Уктусском лесопарке грибы. "Моя девушка сказала мне, что происходит ненормальное", - отметил он. Как заявил Ринат Гакашев, когда случилось убийство, он увидел, что первая девушка была жива.

"Она хрипела и у нее была пена. Вторая уже была мертва и лежала лицом к земле. Я сказал своей девушке вызывать полицию, а сам побежал к врачу. Думал, что в спорткомплексе "Уктус" он есть. Но все было закрыто", - вспоминает он.

Также мужчина отметил, что одна из девушек лежала так, будто ее тащили за руку. Рядом с телами была разлита лужа крови.

"Сотрудники полиции вели себя безобразно и ходили, как по футбольному полю, и у меня с ними возник конфликт. Ко мне подошел сотрудник и сказал, чтобы я не снимал ничего, а я начал снимать. Ни одного фото полиция не сделала на месте преступления. Они очень плохо работают", - выразил мнение мужчина.

Напомним, в убийстве двух девушек на Уктусе летом 2018 года обвиняют бывшего работника ЗиК Алексея Александрова. Жуткая и беспричинная расправа стала одной из самых громких и загадочных в истории Урала. На холме нашли тела двух девушек 28 и 29 лет, несчастные были застрелены во время пикника (они отдыхали и ели пиццу). Более года следователи не могли выйти на подозреваемых.