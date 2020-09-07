07 Сентября 2020
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Общество В России
Митинг в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске (2020) | Фото: Евгений Переверзев/Reuters

Почти половина россиян считает, что акции протеста не решают проблем

Почти половина жителей России - 46% - считают, что с помощью митингов и акций протеста нельзя решить ту или иную проблему.

Обратного мнения придерживаются 42%, говорится в результатах опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Видят пользу от акций протеста только 17% участников опроса. По мнению 20% опрошенных, акции протеста приносят больше вреда. 26% заявили что ни пользы, ни вреда от пикетов нет.

Подавляющее большинство россиян считают, что акции протеста чаще проходят на Западе, чем в России (77%).

По мнению респондентов, на Западе более смелые социально активные люди (15%), больше демократии, возможностей для акций протеста (14%), пишет Regnum.

Ранее отмечалось, что в марте социологи отметили протестную активность россиян, связанную с ограничениями из-за коронавируса. Эксперты прогнозировали, что после окончания карантинных мер социально-трудовой протест в России "будет только возрастать", так как часть предприятий обанкротится и количество граждан, потерявших работу.

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Почти половина россиян считает, что акции протеста не решают проблем

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Теги: акции протеста, опрос, россияне



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