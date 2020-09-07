07 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Владимир Якушев, сова, Белоярский (2020) | Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Глава Минстроя в Югре открыл набережную, проверил стройки и обсудил ветхое жильё

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в компании глав регионов "тюменской матрёшки" посетил Белоярский. Он поучаствовал в открытии набережной "Сэй пан", посетил социальные объекты и провёл совещание по вопросам реализации национального проекта "Жильё и городская среда", сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

В день приезда министра, 6 сентября, Белоярский отпраздновал и день города, и день района. На этой земле, по словам Якушева, живут трудолюбивые, надёжные люди.

"Сегодня мы присутствуем на открытии прекрасного объекта – новой набережной. Это победитель в конкурсе лучших практик формирования комфортной городской среды в нашей стране. Я с полной уверенностью могу сказать: то, что воплощено в жизнь, гораздо лучше эскизов, представленных для участия в конкурсе. Это бывает не так часто. Я увидел, на сколько люди любят свой город: чисто, комфортно и уютно на каждой его улочке. Хочу поблагодарить всех вас за столь прекрасно воплощенный проект, за любовь к своей земле, потому что именно она позволяет развивать муниципальные образования", - сказал Якушев.

Владимир Якушев, сова, Белоярский(2020)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Возведение началось в 2014 г. Тогда была укреплена и защищена прибрежная линия, организован рельеф, при котором максимально сохраняется существующий ландшафт, наработанный самой природой, а также спланирован новый рельеф, способствующий регулированию и отведению поверхностных вод.

В 2015 г. реализована зона комфортного отдыха, которая располагается на юге набережной. Выполнена входная группа в парк, олицетворяющая северное сияние. В 2018 г. создана общественная зона – общегородская площадь и сцена, зона для пикников, туалеты и прочее.

На заключительном этапе проекта появились спортивные объекты (велодорожка, веревочный парк, пешеходная тропа вдоль реки), историко-этнографическая зона (тематические зоны "оленеводство" и "рыболовство"), центральная зона (входная группа, композиция "Полярная ночь" в образе полярной белой совы). Общая площадь объекта в границах благоустроенной территории 0 61,7 тыс. "квадратов".

Сэй пан, набережная, Белоярский(2020)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Потом Якушеву показали строящийся детский сад и уже готовую школу. Садик в 3А микрорайоне Белоярского возводится по государственной программе автономного округа "Развитие образования", муниципальной программе "Развитие образования Белоярского района на 2019-24 гг.". Стоимость объекта – 490 млн руб., из которых 95% – средства окружного бюджета, 5% – местного. Учреждение примет воспитанников уже в октябре.

Возведение школы на 300 учеников началось в апреле 2018 г. В здание уже подано тепло. Приобретение муниципальным образованием объекта предусмотрено государственной программой автономного округа "Развитие образования", муниципальной программой "Развитие образования Белоярского района на 2019-24 гг.". Стоимость объекта – 560 млн руб., 95% из которых дал округ, 5% - Белоярский.

Владимир Якушев, инспекция Белоярский(2020)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Рабочее совещание касалось реализации национального проекта "Жильё и городская среда". Министр и губернаторы обсудили состояние дел в Тюменской области, Югре и на Ямале. Якушев дал высокую оценку работе на местах.

"С Югрой, Ямалом и Тюменской областью у нас налажено тесное взаимодействие, с нашей стороны претензий нет, - сказал он. – Такие мощные госпрограммы, как, например, в Ханты-Мансийском округе, позволяют людям гораздо быстрее улучшить свои жилищные условия".

Если раньше субъекты отчитывались об использовании средств федерального бюджета, направленных на строительство, в конце года, то теперь контроль будет ежемесячным, ежеквартальным и т.д. Для этого правительство России создает специализированную информационную систему.

"Готовьтесь к чёткому планированию", - сказал Якушев.

Министр призвал глав регионов внести свои предложения в вышеназванные документы. Одно из предложений Югры – вернуть понятие "фенольное жильё".

"Не все территории Российской Федерации пострадали от внедрения такого жилья при освоении территории. В Югре и на Ямале это присутствует. В интересах здоровья и безопасности людей это нужно учитывать в критериях отнесения к тому или иному статусу деревянных многоквартирных жилых домов, - сказала губернатор Югры Наталья Комарова. – Возможно использовать другую терминологию, которая учтёт специфику других регионов".

Александр Моор, Наталья Комарова, Дмитрий Артюхов, Белоярский(2020)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Александр Моор, Владимир Якушев, Наталья Комарова, Дмитрий Артюхов, Белоярский(2020)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

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Глава Минстроя в Югре открыл набережную, проверил стройки и обсудил ветхое жильё

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Теги: Владимир Якушев, Наталья Комарова, Александр Моор, Дмитрий Артюхов, Сэй пан



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