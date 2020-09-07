Индия вышла на второе место в мире по числу случаев заражения коронавирусом

Общее количество выявленных в Индии случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки возросло более чем на 90 тысяч и превысило 4,204 млн.

Таким образом, страна вышла на второе место в мире по числу заболеваний коронавирусом. Об этом говорится в данных университета Джона Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Количество летальных исходов к сегодняшнему дню достигло 71 642, передает Regnum.

30 августа в Индии был установлен мировой рекорд – 78 761 случай коронавируса. Это рекорд с начала эпидемии не только в Индии, но и в мире.

Эксперты отмечают, что страна находится на грани: недостаточное отслеживание контактов больного и "усталость от изоляции" накладываются на ослабленную ограничениями экономику. И все это в стране с населением 1,4 млрд человек.