Отец "уктусского стрелка" заявил о давлении следователей и лжи в СМИ

Отец "уктусского стрелка" Александр Могильников сделал новое заявление. Сегодня перед допросом свидетелей по делу его сына Алексея Александрова мужчина пожаловался на ложь в СМИ.

В беседе с Накануне.RU пенсионер опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что подтолкнуть к убийству его могли детские заболевания.

"У него нет никаких таких детских заболеваний. Кстати, следователи на меня давили. Буквально заставляли говорить о моем сыне то, что они хотели услышать", - отметил Могильников.

Алексея Александрова обвиняют в убийстве двух девушек на Уктусе летом 2018 года. Жуткая и беспричинная расправа стала одной из самых громких и загадочных в истории Урала. На холме нашли тела двух девушек 28 и 29 лет, несчастные были застрелены во время пикника (они отдыхали и ели пиццу). Более года следователи не могли найти подозреваемых.