07 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
окно (2018) | Фото:Накануне.RU

СКР: Смерть нижнетагильского пенсионера, выпавшего из окна, может оказаться результатом несчастного случая

Сотрудники следственного управления СК России по Свердловской области проводят проверку обстоятельств смерти 85-летнего пенсионера из Нижнего Тагила - он выпал из окна.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, предварительно смерть мужчины произошла в результате несчастного случая: тагильчанин развешивал белье на балконе и потерял равновесие.

На данный момент следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. Помимо этого, тело мужчины было отправлено на судмедэкспертизу.

Напомним, что инцидент произошел днем воскресенья на ул. Карла Маркса, 61. Пенсионер упал со второго этажа собственного дома.

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СКР: Смерть нижнетагильского пенсионера, выпавшего из окна, может оказаться результатом несчастного случая

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Теги: сКР, пенсионер, падение из окна, проверка



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