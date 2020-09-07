В Нижнем Тагиле пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими и убежал с места аварии

В Нижнем Тагиле разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП, в котором пострадали две девочки.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось рано утром 6 сентября: водитель автомобиля "Тойота Селика", следуя со стороны села Николо-Павловское в сторону поселка Старатель на 8 км Южного подъезда к Нижнему Тагилу, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и опрокидывание.

В результате пассажиры "Тойоты", две девочки 2005 года рождения, с диагнозом "ушибленные ссадины лица, сотрясение головного мозга" были доставлены в ЦГБ №2. Со слов пострадавших, автомобилем управлял их знакомый 1997 года рождения. Они катались на его недавно купленном автомобиле, при этом мужчина употреблял пиво прямо за рулем.

После того, как случилось дорожно-транспортное происшествие, водитель убежал. Сейчас проводится его розыск.