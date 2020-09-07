07 Сентября 2020
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Политика За рубежом
(2016) | Фото:

В ООН заявили, что за обеспечение Крыма водой отвечает и Россия, и Украина

В ООН заявили, что ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России, передает РИА Новости.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

По ее словам, ответ из ООН поступил после ее обращения с призывом осудить преступные действия Киева, который в одностороннем порядке перекрыл подачу воды в Крым.

По словам официального представителя управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл, главную ответственность за поставки воды в Крым несет Россия.

При этом Украина обязана "держать в поле зрения вопрос о том, может ли принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на ее территории".

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В ООН заявили, что за обеспечение Крыма водой отвечает и Россия, и Украина

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Теги: оон, крым, водоснабжение



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