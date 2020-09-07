07 Сентября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Нижневартовск, река Обь, уровень воды, паводок (2018) | Фото: администрация Нижневартовска

На Ямале реки продолжат патрулировать до конца навигационного периода

Рейдерские патрулирования на реках Ямала продолжатся вплоть до окончания навигационного периода. Об этом заявил заместитель начальника управления гражданской защиты Андрей Мальчевский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального правительства.

"Как показывает опыт прошлых лет, отсутствие индивидуальных средств спасения - основная причина гибели людей на воде, поэтому мы уделяем серьезное внимание соблюдению этого требования и призываем судоводителей выполнять правила безопасности. Дежурства и рейды на реках Ямала будут продолжены до завершения навигационного периода. Личная ответственность и бдительность каждого является основой безопасности на воде", - рассказал Андрей Мальчевский.

Напомним, что помимо патрулирования местности, в перечень профилактических мероприятий входит распространение среди жителей поселений и рыбаков памяток и информационных материалов. Также осуществляется обучение правилам водопользования среди граждан непосредственно на самих водоемах.Недавно завершился очередной рейд на реке Обь в границах населенных пунктов Шурышкарского района.

Патрулирование осуществляется специалистами окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по ЯНАО.

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На Ямале реки продолжат патрулировать до конца навигационного периода

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Теги: патрулирование водоемов, рейд, безопасность, навигационный период



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