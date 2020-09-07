Мэр Нового Уренгоя досрочно ушёл в отставку

Сегодня на заседании думы Нового Уренгоя мэр Иван Костогриз досрочно ушёл в отставку, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Он ушёл в отставку по собственному желанию. Кроме этого, депутаты своим решением создали конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы города, определили порядок и условия проведения конкурсных процедур, установили сроки приема документов от претендентов.

До вступления в должность вновь избранного мэра и.о. главы газовой столицы с 8 сентября назначен получивший сегодня должность первого заместителя градоначальника Андрей Воронов.

Костигриз работал в Новом Уренгое с 1984 г. Был секретарём комсомольской организации Газопромыслового управления ПО "Уренгойгаздобыча", заместителем директора общества "Северконсум", заместителем директора по учебно-воспитательной работе Новоуренгойского техникума газовой промышленности.

В 1997 г. начал свою трудовую деятельность в органах местного самоуправления. 2 декабря 2007 г. в результате выборов возглавил газовую столицу. 10 апреля 2012 г. назначен главой. 26 октября 2015 г. вновь занял этот пост.