07 Сентября 2020
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злая учительница, злой учитель, указка (2016) | Фото: veganvape.com

В Чебоксарах учительница, обозвавшая детей "нищебродами и дармоедами", уволилась из школы

В Чебоксарах школьный учитель обозвала детей "нищебродами и дармоедами". Скандальная аудиозапись появилась в соцсетях. Судя по ней, педагог выясняла, почему в кабинете уборщица вынуждена "на карачках" убирать следы от "дешевой подошвы".

Учительница заявила детям, что они "бездарье, нищеброды, дармодеы и спиногрыз", а также "вы никто, я - учитель".

В мэрии города выяснили, что инцидент произошел 4 сентября в чебоксарской школе № 56. Учителю был сделан выговор, после чего она уволилась из школы по собственному желанию, сообщает управление образования администрации Чебоксар.

Директор школы принесла извинения перед учениками и родителями. Отмечается, что в учебное заведение будет направлена группа психологов "для формирования благоприятного климата".

Кроме того, после инцидента в образовательных учреждениях пройдут совещания по теме соблюдения педагогической этики, пишет Regnum.

Прокуратура Чувашии начала собственную проверку инцидента, будет дана оценка исполнению закона об образовании в школе, а также действиям педагога.

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В Чебоксарах учительница, обозвавшая детей "нищебродами и дармоедами", уволилась из школы

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Теги: чебоксары, учитель, нищеброды, школа



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