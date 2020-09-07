Отец Сергий перед церковным судом: Мы ответим вам на все вопросы публично

Бывший схиигумен Сергий ответил митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу в преддверии нового церковного суда. Как передает корреспондент Накануне.RU, обращение Сергия опубликовано на канале его представителя Всеволода Могучева в YouTube.

Напомним, сегодня, 7 сентября, состоится очередное заседание Епархиального церковного суда по делу схимонаха Сергия (Романова). Он вызван на суд в качестве обвиняемого в нарушении 28-го правила Святых Апостолов, что грозит ему отлучением от церкви.

"Вы решили за 17 часов оповестить об очередном судилище. У вас что, без суда и следствия приговор? Вы образ и подобие ВЧК? Куда вы спешите? Мы ответим вам на все вопросы публично. Вы остерегаетесь, что успеют приехать свидетели, и вы будете обличены. Наберитесь терпения", - говорится в заявлении отца Сергия в адрес митрополита Кирилла.

Напомним, на суде Сергию предстоит ответить на ряд вопросов, связанных с обвинениями, озвученными схимонахом в адрес правящего архиерея в ереси, экуменизме, сатанизме и закрытии храмов.