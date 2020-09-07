Текслер отправил в отставку заместителя управляющего делами губернатора

Губернатор Алексей Текслер освободил от должности заместителя управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области Александра Рукавишникова. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Рукавишников освобожден от должности и уволен с государственной гражданской службы 4 сентября.

Отмечается, что решение было принято по инициативе гражданского служащего.