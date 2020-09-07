07 Сентября 2020
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Общество Пермский край
мусор, урна, отходы (2016) | Фото: advokate26.ru

Пермский край перешел на государственню систему учета и контроля опасных отходов

Пермский край присоединился к тестированию отдельных модулей госинформационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов (ГИС ОПВК).​ Подобное решение позволит региону избежать образования свалок с промышленными отходами.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Прикамья, система подразумевает учет именно тех отходов, в составе которых имеется ртуть, свинец, отработанные растворы щелочей, отходы нефтехимического производства и ряд других опасных для экологии веществ, работать с которыми позволено только лицензированным организациям. Для контроля над ними будет использован ГЛОНАСС-мониторинг.

В краевом министерстве ЖКХ и благоустройства отметили, что государственная система также позволит отслеживать актуальные данные о массе образующихся отходов​ I​ и​ II​ класса опасности и организациях-образователях данных отходов. Помимо этого, отходообразователи смогут заранее пройти этапы регистрации в системе, изучить функционал личного кабинета и внести информацию для более плавного перехода к новым требованиям законодательства РФ.

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Пермский край перешел на государственню систему учета и контроля опасных отходов

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Теги: опасные отходы, госсистема



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