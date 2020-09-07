Кипрское СМИ назвало имена россиян с "подозрительными" "золотыми паспортами"

Кипрская газета Politis назвала имена 34 владельцев "золотых паспортов", выдачу которых действующие власти считают "подозрительной". Они получили гражданство Республики Кипр в обмен на инвестиции в период с 2008-го по 2012 годы. В списке фигурируют имена граждан России (их более 20), Украины и Сирии.

Отмечается, что эти люди подавали заявки на гражданство в то время, когда они либо относились к "политически значимым лицам", либо работали в попавших под санкции компаниях, либо были арестованы, осуждены или обвинялись в преступлениях.

В частности, там значатся имена первого зампредседателя Внешэкономбанка Михаила Кузовлева, основателя группы компаний "Вид" Алексея Ушамирского, экс-сенатора от Чувашии Леонида Лебедева, мужа певицы Алсу Яна Абрамова, предпринимателя Антона Белобрагина, президента группы компаний "Арети" Игоря Макарова, владельца группы компаний ЕСН Григория Березкина и других.

В августе журналисты РБК попытались идентифицировать российских миллиардеров из так называемого "закрытого списка" расследования "Аль-Джазира". Ранее арабский телеканал провел расследование и выяснил имена россиян, получивших в 2017-2019 гг. "золотые" паспорта Кипра – гражданство в обмен на инвестиции.

Издание получило доступ к 2,5 тыс. документов, почти половина которых касалась граждан России. "Аль-Джазира" назвала имена 33 из них, еще семерых не назвала, но описала. Под эти описания, как считает РБК, подходят владельцы "Киевской площади" Год Нисанов и Зарах Илиев; Алексей Кузьмичев, член совета директоров LetterOne и наблюдательного совета "Альфа-Групп"; Александр Клячин, владелец сети Azimut Hotels, отеля "Метрополь" и завода "Карат", а также cовладелец Globaltrans Константин Николаев. Не удалось идентифицировать упомянутых в списке девелопера, связанного с Олегом Дерипаской, и жену олигарха из "кремлевского досье".