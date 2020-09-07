07 Сентября 2020
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Политика Ямало-Ненецкий АО
Андрей Воронов (2020) | Фото: Правительство Ямала

Будущий мэр? Заместитель Артюхова Воронов вернулся в Новый Уренгой, став первым замглавы

Заместитель губернатора Ямала Андрей Воронов вернулся в Новый Уренгой – он назначен первым заместителем главы города, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Сегодня его первый рабочий день в новом статусе. Воронов будет курировать строительную сферу, правовое обеспечения деятельности органов местного самоуправления, управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

Трудовую деятельность на Ямале Воронов начинал в Новом Уренгое в 2005 г. Работал в строительной компании. В 2010 перешёл в администрацию города. Начинал с должности начальника отдела капитального строительства, затем был назначен заместителем главы администрации Нового Уренгоя, курирующего сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В 2018 г. стал заместителем губернатора Ямала – куратором строительной сферы региона.

Напомним, ранее глава арктического региона Дмитрий Артюхов анонсировал смену руководителя газовой столицы.

"Мы обсудили, какие качества должны быть у нового руководителя: это должен быть хозяйственный, северный, открытый и современный человек. Это должен быть северянин, настоящий патриот своей земли. Мы знаем, что действующий глава, Иван Костогриз, долго возглавляет город. Он много сделал для его развития. Он переходит на другую службу", - сказал Артюхов во время визита в Новый Уренгой в конце августа.

Губернатор уточнил, что сменится не только мэр – новые люди появятся и на других руководящих постах.

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Будущий мэр? Заместитель Артюхова Воронов вернулся в Новый Уренгой, став первым замглавы

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Теги: Новый Уренгой, Андрей Воронов, мэр, газовая столица



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Ранее 07.09.2020 08:40 Мск Мэр Нового Уренгоя досрочно ушёл в отставку

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