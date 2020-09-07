Под Екатеринбургом потушили крупный пожар на пилораме

Под Екатеринбургом ликвидировали крупный пожар на пилораме.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о возгорании в поселке Зеленый Бор города Верхняя Пышма поступил сегодня ночью. На территории промышленной площадки на площади 1 тыс. кв.м горело трансформаторное масло в бочках и здание пилорамы. Большая горючая загрузка способствовала быстрому распространению огня, из-за угрозы взрыва масла огнеборцы работали из-за укрытия.

Около 6 часов утра открытое горение было ликвидировано, проводится проливка и разбор сгоревших конструкций. По данным МЧС, превышения ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

В борьбе с огнем были задействованы 43 человека личного состава и 11 единиц пожарно-спасательной техники. Информации о пострадавших не поступало. Причина пожара устанавливается.