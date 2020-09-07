07 Сентября 2020
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Наука и техника В России
электромобиль, Mitsubishi i-MiEV (2012) | Фото:Накануне.RU

СМИ: Россия хуже всех развитых стран готова к использованию электромобилей

Россия существенно отстает в готовности к использованию электромобилей от международных лидеров.

В рейтинге, который составила компания KPMG, из 25 государств по индексу готовности РФ заняла 23-е место с 1,8 балла, максимальные 10 баллов не набрал никто. Лидеры - Нидерланды и Норвегия, у которых соответственно 7,9 и 7,4 балла.

Индекс учитывает парк электромобилей, его отношение к общему автопарку в стране, инвестиции властей в разработку электромобилей, наличие электрозаправок и готовность граждан пересаживаться на более дорогие электромобили, пишут "Ведомости".

Напомним, электромобили в России, возможно, получат специальные номерные знаки зеленого цвета.

Отмечается, что эта мера позволит сделать экологичный транспорт узнаваемым, а также станет началом масштабной работы по популяризации электромобилей.

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СМИ: Россия хуже всех развитых стран готова к использованию электромобилей

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Теги: электромобили, технологии, авто



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