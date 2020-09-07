07 Сентября 2020
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Экономика В России
кошелек, мелочь, зарплата, долг (2016) | Фото: punkt-a.info

Российские банки в августе аннулировали около 15 тысяч заявлений на кредитные каникулы

Российские банки аннулировали в августе около 15 тыс. заявлений на предоставление кредитных каникул, которые были введены для пострадавших из-за эпидемии COVID-19.

Причина в том, что заемщики не подтвердили право на льготу в течение требуемых 120 дней. К 26 августа банки получили более 370 тыс. заявлений на кредитные каникулы, при этом сумма аннулированных к этому моменту запросов со стороны системно-значимых банков достигла 6,8 млрд руб.

Число аннулированных заявлений составило около 4% от всех заявок, пишут "Известия".

Напомним, ранее эксперты спрогнозировали ухудшение ситуации с проблемными кредитами с осени, когда будут подходить к концу кредитные каникулы. Отмечалось, что покупательская способность населения будет снижаться, и вместе с этим будет расти доля проблемных кредитов и просроченных платежей.

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Российские банки в августе аннулировали около 15 тысяч заявлений на кредитные каникулы

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Теги: кредитные каникулы, банки



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