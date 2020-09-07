07 Сентября 2020
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грибы сбор дикорос (2006) | Фото: www.admhmao.ru

Под Екатеринбургом обнаружили пропавшего грибника

Сотрудники Росгвардии в Екатеринбурге помогли обнаружить пропавшего в лесу пожилого мужчину.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области, 82-летний житель поселка Кедровое пропал 4 сентября. Мужчина без телефона ушел в лес за грибами, предупредив об этом близких, и пропал.

В ходе поисков было принято решение ждать ночного времени, чтобы использовать тепловизор беспилотника Zala-421.

Мужчину нашли в 3 часа ночи 6 сентября.

Напомним, 20 августа стало известно о том, что на Среднем Урале полицейские Качканара во взаимодействии со спасателями и волонтерами третьи сутки проводят поиски ушедшего в лес за грибами и не вернувшегося пожилого мужчины 1938 года рождения. Вечером 17 августа в дежурную часть территориального ОВД поступил сигнал о пропаже Николая Дурнева: в тот день он в районе 11 часов ушел из сада №5 в поселке Именновский на "тихую охоту".

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Под Екатеринбургом обнаружили пропавшего грибника

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Теги: Екатеринбург, поиски, грибник



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