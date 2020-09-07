07 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР
протесты в Минске (2020) | Фото: tut.by, скрин видео

В Минске задержали спасателей, помогавшим выбраться из воды протестующим

6 сентября в Минске задержаны спасатели, которые помогли выбраться из воды спрыгнувшим в реку Свислочь протестующим.

Люди спрыгнули в воду, поскольку убегали от ОМОНа. После этого их подобрали две лодки, одна из них была служебной. Участников протеста переправили на противоположный берег, где находится спасательная станция.

После этого были задержаны шестеро спасателей, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, силовики в Минске задержали участников акции протеста. Задержания начались после того, как основная часть протестующих разошлась. Участники акции отошли от резиденции после того, как милицейские распылили перцовый баллончик. Сообщается о 194 задержанных.

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В Минске задержали спасателей, помогавшим выбраться из воды протестующим

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Теги: Минск, протесты, задержания



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